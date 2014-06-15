çArşı, Babalar Günü'nü Somalı çocuklarla birlikte geçirecek

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciada babalarını yitiren 432 çocuk için çArşı grubu harekete geçti.

Madenci çocukları için yardım kampanyası başlatan ve Twitter üzerinden bunu duyuran çArşı, topladığı yardımlarla Soma'ya yola çıktı.

Babalar Günü'nü ilk kez babasız geçirecekler

Yarının özel bir de anlamı var. Yarın Babalar Günü. 432 çocuk ilk kez babasız Babalar Günü geçirecek. Beşiktaşlı taraftarlar da Somalı çocukların acısını unutturamayacak belki ama yine de onlara yalnız olmadıklarını gösterecek. Gözlerinden yaş eksilmeyen çocuklar dün karnelerini aldı ve babalarının mezarlarına bıraktı.

çArşı da çocuklara ‘karne hediyesi’ bisiklet götürüyor. Aileler için de gıda ve yaşam malzemeleri götürüyorlar. Topladığı yardımlarla Soma’ya giden çArşı, babasız kalan 432 çocuğun da babasız ilk Babalar Günü’nde yanında olacak.

Gökyüzüne siyah balonlar salınacak

Yarın sadece Soma değil Zonguldak ve Şırnak’ta kaybettiğimiz madenciler için de gökyüzüne siyah balon gönderilecek.