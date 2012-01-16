-Çarşı, "Mahmut Hoca"yı ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, ''Hababam Sınıfı'' filminde ''Mahmut Hoca'' karakterini canlandıran Münir Özkul'u (88) tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Medical Park Bahçelievler Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın taraftar grubu ''Çarşı'' mensupları, yoğun bakım tedavisi gören Münir Özkul'u ziyaret etti. Doktorlar Münir Özkul'un sağlık durumundaki hassasiyet sebebiyle yüz yüze ziyarete izin vermedi. Hastane önünde toplanan Beşiktaş taraftarları, kırmızı kurdelelere bağlı diplomalarını, sanatçı Münir Özkul için açılan masaya bıraktı. ''Münir Abi, sana iki çift lafımız var. Bizi yalnız bırakma'' yazılı pankartı da bir süre taşıyan Çarşı Grubu, getirdikleri pankartı, arkasında ''Mahmut Hoca'' yazılı 10 numaralı Beşiktaş formasını ve diplomalarını Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Reha Özkaya'ya teslim etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Genel Müdürü Reha Özkaya, kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu belirterek, Beşiktaş Çarşı Grubu'nun çok anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiğini kaydetti. Özkaya, Münir Özkul'un, yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Münir Özkul, 28 gündür Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yoğun bakım altında tutuluyor.