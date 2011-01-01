T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇARŞAMBA'DAN BOLAMAN'A DEMİRYOLU ORDU (A.A)

01 Ocak 2011 14:31

-ÇARŞAMBA'DAN BOLAMAN'A DEMİRYOLU ORDU (A.A) - 01.01.2011 - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Hilmi Güler, Çarşamba-Bolaman Demiryolu Projesi'nde sona gelindiğini açıkladı.  Güler, Ordu'da katıldığı bir programda, Çarşamba-Bolaman Demiryolu Projesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölge için oldukça önem arz eden çalışmanın etüt ve uygulama projelerinin tamamlandığını belirten Güler, 2001 yılında alt yapı çalışmalarına başlanan projenin, hayata geçirilme noktasına geldiğini söyledi. Projenin, yıllardır hayalini kurduğu bir çalışma olduğunu ifade eden Güler, geçen süre zarfında fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin ihaleye çıkılabilecek duruma geldiğini bildirdi. Bu yatırımın bölgeye kazandırılması noktasında önemli mesafe katettiklerini belirten Güler, ''Bu projeyi, partinin kuruluşu ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğum dönemde önerdim. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüşerek bu projeyi gündeme aldık. Yurt genelinde 8 yıllık süre içinde gerçekleştirilen yatırımlardan sonra sıra bu çalışmaya geldi'' dedi. Projenin ilk etabının Çarşamba-Bolaman güzergahını kapsayacağını, daha sonra Doğu Karadeniz'e kadar uzanacağını vurgulayan Güler, 102 kilometrelik Çarşamba-Terme-Ünye-Fatsa (Bolaman) güzergahını ve bu güzergahtaki köy ve beldeleri de kapsayacak çalışmanın 700 milyon TL tutarında bir yatırım olacağını kaydetti. Etabın devamında, bölgenin diğer illerinin de projeye dahil edileceğini belirten Güler, ''Yıllardır sessiz ve sakin bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalar belli bir aşamaya getirildi. Bu projeyi bölgeye kazandırmaya kararlıyız'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24