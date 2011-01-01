-ÇARŞAMBA'DAN BOLAMAN'A DEMİRYOLU ORDU (A.A) - 01.01.2011 - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Hilmi Güler, Çarşamba-Bolaman Demiryolu Projesi'nde sona gelindiğini açıkladı. Güler, Ordu'da katıldığı bir programda, Çarşamba-Bolaman Demiryolu Projesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölge için oldukça önem arz eden çalışmanın etüt ve uygulama projelerinin tamamlandığını belirten Güler, 2001 yılında alt yapı çalışmalarına başlanan projenin, hayata geçirilme noktasına geldiğini söyledi. Projenin, yıllardır hayalini kurduğu bir çalışma olduğunu ifade eden Güler, geçen süre zarfında fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin ihaleye çıkılabilecek duruma geldiğini bildirdi. Bu yatırımın bölgeye kazandırılması noktasında önemli mesafe katettiklerini belirten Güler, ''Bu projeyi, partinin kuruluşu ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğum dönemde önerdim. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüşerek bu projeyi gündeme aldık. Yurt genelinde 8 yıllık süre içinde gerçekleştirilen yatırımlardan sonra sıra bu çalışmaya geldi'' dedi. Projenin ilk etabının Çarşamba-Bolaman güzergahını kapsayacağını, daha sonra Doğu Karadeniz'e kadar uzanacağını vurgulayan Güler, 102 kilometrelik Çarşamba-Terme-Ünye-Fatsa (Bolaman) güzergahını ve bu güzergahtaki köy ve beldeleri de kapsayacak çalışmanın 700 milyon TL tutarında bir yatırım olacağını kaydetti. Etabın devamında, bölgenin diğer illerinin de projeye dahil edileceğini belirten Güler, ''Yıllardır sessiz ve sakin bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalar belli bir aşamaya getirildi. Bu projeyi bölgeye kazandırmaya kararlıyız'' dedi.