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Çarşamba'da sağanak; pazar yerlerini su bastı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanakta pazar yerleri ve yollar sularla kaplandı

20 Haziran 2018 18:59

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanakta pazar yerleri ve yollar sularla kaplandı.
Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak ile ilçenin Zübeyde Hanım Meydanı, Abdullahpaşa Meydanı, Doğuyaka Kapalı Pazar Yeri ve Batıyaka Pazar Yeri ile Samsun-Ordu karayolunun bazı bölümleri sularla kaplandı. Pazar yerlerinde de tezgahlar sular içerisinde kaldı. Sürücüler yağmur suyu ile kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın durmasının ardından ise Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri tarafından su boşaltma çalışmaları başlatıldı.

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