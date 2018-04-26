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Çarşamba'da apartmanın çatısı yandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

26 Nisan 2018 19:14

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çarşamba\'nın Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak\'ta bir apartmanın çatısında bacadan sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Tüm çatıyı saran alevler, yan binanın izolasyonunun da erimesine neden oldu. Gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın çatısında büyük çapta zarar oluştu.

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