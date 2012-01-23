Çarşamba yağmur, perşembe kar geliyor

T24 - Marmara bölgesi Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren Trakya'dan başlayacak kar yağışının etkisine girecek.









İstanbul'da bugün gözlenen Güney yönlü rüzgârın yarından itibaren etkisini iyice kaybetmesi, Çarşamba gününden itibaren de Kuzey yönlü kuvvetli rüzgârların esmesi öngörülüyor. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Trakya'da başlayacak kar yağışının gün içinde iç kesimlere doğru ama etkisini artırarak ilerlemesi bekleniyor.

Çarşamba yağmur, perşembe kar



Meteorolojik tahminlere göre Marmara Bölgesinin büyük bölümünde yarın akşam saatlerinden itibaren yağmur gözlenecek. Çarşamba bölgenin tamamında ve gün boyu sürecek etkili yağış var. Gece yarısından itibaren yağış kar şeklinde gerçekleşecek. Edirne-Kırklareli'de başlayacak kar yağışının günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'a doğru ilerlemesi ve bu sırada da etkisini artırması bekleniyor.





