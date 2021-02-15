Çarşamba gününe ertelenen Kabine toplantısında lokanta ve kafelerin akıbeti belli olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe’de yapılması planlanıyor. Çarşamba günü AKP Ankara İl Kongresi’ne bizzat katılması planlanan Erdoğan’ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe’deki toplantının en önemli gündem maddesi Koronavirüs’le mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son Koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak. Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor. Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, “Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz” demişti.