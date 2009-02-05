Çarşaftan sonra Kuran kursu açılımı

“Cemaatlerle diyalog”



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına gelişinde gazetecilerin, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sefa Sirmen’in Kur’an kurslarına ilişkin açıklamalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.Kur’an’ın doğru bir biçimde, yasalara uygun olarak öğretilmesinin herkesin önceliği olması gerektiğini ifade eden Baykal, Kur’an-ı Kerim’in “yaşı uygun olan çocuklara yasalara uygun olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işbirliğiyle doğru bir biçimde, Anayasa’ya ve devletin temel değerlerine karşı olmayan bir şekilde” öğretilmesinin önemini vurguladı.Bunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu belirten Baykal, şöyle konuştu: “Bu, maalesef en uygun çözüme hâlâ kavuşturulamamıştır. Diyanetin bu konuda düzenlediği kurslar var. Mahalle aralarında Diyanet’in denetimi dışında çeşitli biçimlerde kurslar da var.Kur’an kurslarının, sadece Kur’anı ezberletmek biçiminde yer yer alındığını görüyoruz. Bunun ötesine geçmemize ihtiyaç var. Yani Kur’an-ı Kerim’in sadece ezberlenmesi şeklinde değil, ruhunun, manasının, özünün, doğru bir biçimde anlatılması ve öğretilmesi şeklinde bilinçli, sorumlu, yetkili unsurlar eliyle ailelerinin izniyle öğretilmesinde büyük yarar var.Bu bir temel ihtiyaçtır. Öyle anlaşılıyor ki bizim Kocaeli Belediyemiz tıpkı bir bilgisayar kursu gibi, bir yabancı dil kursu gibi, hemşerilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek yaklaşımı içinde böyle bir proje oluşturmuştur. Bence bu, doğru bir projedir. Haliyle yararlı olacak bir projedir. Kur’an-ı Kerim dinimizin özüdür ve din adına yapılan yanlışlıklara karşı, hurafelere karşı mücadele etmek isteyenlerin temel dayanağı Kur’an-ı Kerim’dir. Müslüman ailelerin çocuklarına Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde aktarma fırsatının onlara tanınması çok yerinde olur, diye düşünüyorum.”Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İsmailağa cemaatini de ziyaret edip, bana neden oy vermediklerini soracağım” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bize oy vermediğini düşündüğü kesimlere gidip, onlara bunun nedenlerini sormak istemesini çok haklı, çok doğal, öz güvenli bir yaklaşım olarak görüyorum. Biz kendimizi o insanlarla belli temelde diyalog kurması mümkün bir anlayışın sahipleri olarak düşünüyoruz. Biz, dürüst bir toplum, temiz bir toplum istiyoruz. Biz, kimsenin anlayışıyla inancıyla bir kavga içinde olduğumuzu düşünmüyoruz. Belediye başkanı adayı arkadaşlarım iyi bir belediye yönetimi vaat ediyorlar. Dürüst ve ahlaklı bir belediye yönetimi vaat ediyorlar. Buna önem veren, değer veren herkesin belli bir duyarlılık içinde bu diyaloga ilgi göstereceğini düşünüyorum.”