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Politika

Çarşaflılar CHP rozetini attı

CHP’de çarşaf açılımının mimarı olan Eyüp Belediye Başkan aday adayı Emin Atmaca ve beraberindekiler partiden ayrıldı.

04 Şubat 2009 02:00

CHP’de çarşaf açılımının mimarı olan Eyüp Belediye Başkan aday adayı Emin Atmaca, türbanlı akrabaları ile birlikte parti rozetini çıkardı. Atmaca gerekçe olarak Mehmet Sevigen’i gösterdi.

Fotoroman yıldızlığından çarşaf açılımına

Siyasette kirli ilişkiler ağı

Fotoroman yıldızlığından çarşaf açılımına

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın katıldığı toplantıda, ailesindeki çarşaflı kadınlara rozet takılan Eyüp Belediye Başkan aday adayı Emin Atmaca, bu kez rozet çıkarmak için basın karşısına geçti.

Etik olmayan istekler

Kendisine Mehmet Sevigen tarafından adaylık teklif edildiğini hatırlatan Emin Atmaca, Sevigen’in geçen süre içinde kendisinden kabul edemeyeceği etik olmayan isteklerde bulunduğunu öne sürdü.

19 Ocak tarihinden itibaren belediye başkanı adaylık sürecinin bittiğini belirten Atmaca “CHP’ye katılan 7 bin dostumuzun da Sevigen ve onun gibilere desteğini çektiğini belirtmek isterim” dedi.

Atmaca, Mehmet Sevigen’in kendisinden çeşitli yerlere bağış yapmasını istediğini öne sürdü.

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