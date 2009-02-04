Çarşaflılar CHP rozetini attı

Etik olmayan istekler

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın katıldığı toplantıda, ailesindeki çarşaflı kadınlara rozet takılan Eyüp Belediye Başkan aday adayı Emin Atmaca, bu kez rozet çıkarmak için basın karşısına geçti.Kendisine Mehmet Sevigen tarafından adaylık teklif edildiğini hatırlatan Emin Atmaca, Sevigen’in geçen süre içinde kendisinden kabul edemeyeceği etik olmayan isteklerde bulunduğunu öne sürdü.19 Ocak tarihinden itibaren belediye başkanı adaylık sürecinin bittiğini belirten Atmaca “CHP’ye katılan 7 bin dostumuzun da Sevigen ve onun gibilere desteğini çektiğini belirtmek isterim” dedi.Atmaca, Mehmet Sevigen’in kendisinden çeşitli yerlere bağış yapmasını istediğini öne sürdü.