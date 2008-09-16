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Kültür-Sanat

'Çarşaflı' klip ortalığı karıştırdı!

Ünlü metal gruplarından Metallica'nın son klibi içerdiği 'çarşaflı kadın' görüntüleri nedeniyle tartışmalara yol açtı.

16 Eylül 2008 03:00

Ünlü metal gruplarından Metallica'nın son klibi içerdiği 'çarşaflı kadın' görüntüleri nedeniyle tartışmalara yol açtı. Grubun son albümü Death Magnetic'te bulunan "The day that never comes" şarkısına çektiği 8.25 dakikalık klipte, iki Amerikan askerinin Irak ya da Afganistan'da yaşadıkları anlatılıyor..

İşte o sahneler

İki askerin yaşadıkları...

Klibin başında iki asker arkadaş bir aracın arkasında gidiyor. Şakalaştıkları sırada yol kenarında bir bomba patlıyor. Askerlerden biri yaralanıyor. Arkadaşı onu kurtarmak için elinden geleni yapıyor ama başaramıyor..
Daha sonra tek kalan asker bir süre sonra başka bir görevdeyken, askeri araçlarının önünde arıza yapmış sivil aracın durduğunu görüyor. Panik içinde silahlarını kaldırarak Müslüman olduğu belli olan aileye yaklaşıyorlar.
Tam ateş açmaya hazırlanırlarken araçtan çarşaflı bir kadın iniyor ve askerin gözünün içine bakıyor. Daha sonra askerler müslüman aileye yardım ediyor...

Metallica, klibin ordu veya savaş ile ilgili olmadığını, insan ruhu ile ilgili olduğunu söylese de, Metallica fanları klip hakkında tartışmaya başladı bile..  Tartışmaların odak noktasında ise klibin ABD askerlerinin tipik görüşlerini, yani "tüm Müslümanlar teröristtir" düşüncesini, yansıttığı yer alıyor.

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