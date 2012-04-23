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Çarşaflı kadınlar reklam afişini böyle yırttı

Bir giyim mağazası tanıtım yapmak için Turgut Özal Bulvarı üzerindeki billboardlara reklam afişleri astı

23 Nisan 2012 23:12

Batman'da bir giyim firmasının billboardlara astığı reklam afişi, yoldan geçen çarşaflı bir kadın tarafından yırtıldı.

Cadde üzerinden yürüyen iki çarşaflı kadından biri üzerinde kot mont bulunan kadının afişini yırttı. 
 
Mağaza sahibi Hüseyin Kara, yırtılan afişlerin müstehcenlik içermediğini, sadece reklam yaptıklarını söyledi. 
 
Kara, "Biz sadece işimizi yapıyoruz. Para harcayıp emek verdiğimiz afişler nedense yırtılıyor. Bu olaya anlam veremiyoruz. Beğenmeyebilirsiniz ama en azından saygı gösterip başkalarının hakkına da saygı duyulmalı" dedi. 
 
Türkiye genelinde 24 mağazaları bulunduğunu belirten Kara, şöyle konuştu: "Türkiye'nin her yerinde aynı afiş giriliyor. Hiçbir il ya da ilçede böyle bir olayla karşılaşmış değiliz. Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyoruz. Ve bir daha yaşanmaması için de umut ediyoruz. Sonuçta biz Batman markasıyız ve Batmanlılar'a istihdam sunmaya çalışıyoruz."

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çarşaflı kadınlar reklam afişini yırttıbatman

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