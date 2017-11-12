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Çarşaflı 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-  AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kırtasiyeye gece girerek, kasadaki 7 bin 500 lirayı çalan 2 erkek şüpheliden 1'i yüzünü gizleği çarşafın bir ara açılması, diğeri ise elindeki dövme sayesinde yakalandı

12 Kasım 2017 22:02

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-  AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, bir kırtasiyeye gece girerek, kasadaki 7 bin 500 lirayı çalan 2 erkek şüpheliden 1\'i yüzünü gizleği çarşafın bir ara açılması, diğeri ise elindeki dövme sayesinde yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalan 2 şüpheli, tutuklandı.
Geçen 5 Kasım\'da, Zafer Mahallesi, 127 Sokak\'taki bir kırtasiyeye saat 01.30 sıralarında giren yüzlerini çarşafla kapatan 2 hırsız, kasadaki 7 bin 500 lirayı çaldı. Sabah gelen işyeri sahibi kasadaki paranın çalındığını farkedip, durumu polise bildindi. Polis, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden bir araya çarşafla örtüğü yüzü açılan 2 şüpheliden 1\'inin 17 yaşındaki Ş.Ş., olduğu belirlenip, aynı gün yakalandı.
DÖVMESİ YAKALATTI
Görüntülerde, diğer şüphelinin elinde dövme olduğu dikkati çekti. Soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelinin de 16 yaşındaki U.A., olduğunu belirleyip, dün yakaladı. Şüphelilerin üzerinde çaldıkları paranın sadece 2 bin liralık kısım ele geçirilip, tutanakla sahibine teslim edildi. Şüphelilerin paranın kalan bölümün harcadıkları belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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