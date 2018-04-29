Çarşaflar ne kadar zamanda değiştirilmeli?

Hayatımızın üçte birini yatakta geçiriyoruz. Ancak New York Üniversitesi'nden mikrobiyolog Philip Tierno'ya göre, çarşaflarımız yeterince sık değiştirilmediği zaman, bakteri ve mantarlarla dolu bir "botanik bahçesine" dönüşebilir.

Amerikan haber sitesi Business Insider'ın sorularını yanıtlayan Tierneo, yastık, nevresim ve çarşafların kıvrımları arasındaki mikroskobik yaşamın hastalıklara yol açabileceğini söylüyor.

Tierno, bunun önüne geçmek için çarşafların haftada bir kez yıkanması gerektiğini belirtiyor.

Bilimsel araştırmalara göre, insanlar yatakta bir yılda ortalama 118 kilo terliyor. Dışarısının sıcak ve rutubetli olması durumunda bu nem, mantarların üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor.

Yatak takımlardaki mantar oluşumuyla ilgili yeni bir araştırmaya göre, bir-buçuk ile 20 yıllık bir kuş tüyü ya da sentetik yastık dört ila 17 tür mantar barındırıyor.

Üstelik, insanlar yataklarını sadece kendi ter, salya, deri hücresi, vajinal ve anal sıvılardan kaynaklanan mantar ve bakterilerle değil, yabancı mikroplarla da paylaşıyor.

Bunlar arasında hayvanların kepekleri, polen, toprak, tiftik, ev tozu akarı, dışkı ve yatak takımlarının üretiminde kullanılan kimyasallar da var.

Tierno, tüm bu maddelerin bir hafta içinde insan sağlığına zarar verebilecek duruma gelebileceği uyarısında bulunuyor ve "Alerjiniz yoksa bile, vücudunuz alerjik reaksiyon gösterebilir" diyor.