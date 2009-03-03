Çarşafa giren CHP'li, 'partinin başına çorap ördü'

CHP'de bir garip çarşaf olayı

'Provokasyon vardı ama özür diliyorum'

Çarşafı protesto ettim

'Biz çalışmadık, onlar aldı'

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Zeki Çetin, Kıymet Özgür'ün belediye başkan adayı olmak istediğini, ardından belediye meclis üyesi olmak istediğini kendilerine ilettiğini söyledi.Daha sonra Kıymet Özgür'ün kendisinden Bağcılar Belediye başkan adayının geri çekilmesini istediğini belirten Çetin, bu önerisini reddettikleri için, Kıymet Özgür'ün "ben sizin başınıza bir çora öreyim de görün" dediğini kaydetti.Bundan sonra olayın yaşandığını kaydeden Çetin, olay sırasında Kıymet Özgür'ün,"Ben Kıymet Özgür değilim" dediği için çarşafını açtıklarını bunun çarşafa saygısızlık için yapılmış bir şey olmadığını belirtti.15 yıllık CHP'li Kıymet Özgür ise, eylemi, CHP'nin çarşaf açılımını test etmek için yaptığını ieri sürdü.Özgür, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çarşaf açılımını protesto etmek istediğini söyledi.1999 yılında CHP'den milletvekili aday adayı olan 65 yaşında ve 2 çocuk annesi Bulgaristan göçmeni Özgür, Kılıçdaroğlu'nun otobüsü gelmeden önce kalabalığın arasında uzun süre dolaştığını belirterek "Benimle adeta dalga geçtiler. Beni gören partililer elime bayrak verdiler. Bir de 'Salla' dediler. Ben de salladım. Sallayınca 'Helal sana be' diye dalga geçtiler. Onların çarşafa nasıl bakacaklarını test etmek istedim. Kuran'ı da Sefa Sirmen'in Kuran kursu açılımına tepki için çıkardım" dedi.Normalde çarşaflı olmayan Özgür, "Baykal'ın yaptığı çarşaf açılımını doğru bulmuyorum. Neden kara çarşaflı yaşlı bayanlara rozet takıyor. Ben çarşafa karşı değilim. Ama yapılan yanlıştı. Ninelere parti rozeti takarak şov yaptığını sandı ama asıl şov böyle olur" diye konuştu.Kendisine ait internet sitesi bulunan Özgür, "Bu yaşta site kurup mücadele ediyorum. Üç dönemdir aday adayı oldum ama almadılar. AK Parti ile bir bağlantım yok ama ben AK Parti'lilerle konuşuyorum. Onlar AK Parti'li diye konuşmamak olmaz. Onları biz getirdik. Biz çalışmadık, onlar çalışıp kazandılar" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ise olayın mitingi sabote etmek amaçlı olduğunu yine de hiçbir insana kılığı ve kıyafeti ne olursa olsun bu şekilde müdahale edilmemesini söyledi.