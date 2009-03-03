Çarşaf krizinde provokasyon kuşkusu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kapalıçarşı’yı gezip yaşanan çarşaf kriziyle ilgili soruları yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, önceki gün Güneşli'de seçim otobüsüne binen çarşaflı kadının otobüsten indirilmesi konusunda: "Bir provokasyon olup olmadığı konusunda kuşku var" dedi.



Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Kılığı kıyafeti ne olursa olsun bırakın yaşlı genç ayrımı yapmayı hiçbir insana, kılığı ve kıyafetinden dolayı ayrım yapılmaması gerektiğini her yerde söyledim.

Seçim otobüsüne binmek istedi aldık. Daha sonra başka bir büronun açılışına gittik. Orada olayı ben de TV'den izledim. Bir provokasyon olup olmadığı konusunda kuşku var; ama provokasyon olup olmadığı henüz aydınlatılmış değil.

Hiç kimsenin tartaklanmasından yana değilim. Bütün insanlar saygıdeğerdir. Tüm insanlara saygıdeğer davranmak lazım "



Çarşaflı kadını tartaklayan CHP’liler ile ilgili işlem yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise, Kılıçdaroğlu, "işlem konusunu parti yönetimine sormak lazım. Ben parti yönetiminde değilim" diye cevap verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yapılan seçim anketleriyle ilgili ise, " oy oranımız yüzde 40'ın üzerinde olacağını düşünüyorum" dedi.



Bu arada Kapalıçarşı'da dolaşan Kılıçdaroğlu, esnaf ile sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nun bir dükkanda fes takması ilgi çekti.

