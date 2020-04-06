Carrie Bradshaw ve Mr. Big de "Evde kalın" dedi

Sex and the City dizisinin Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth, Koronavirüs günlerinde takipçilerine evde kalma çağrısı yaptı. Noth'un çağrısına dizide Carrie Bradshaw karakterini canlandıran Sarah Jessica Parker'dan destek gecikmedi.

New York Polis Departmanı'nın çağrısıyla Instagram hesabından video paylaşan Chris Noth, hayranlarına Koronavirüs günlerinde evde kalmaları yönünde seslendi. Noth, "New Yorklular olarak sosyal mesafeyi sürdürmeliyiz, bütün bunlar geçene kadar. Güçlü ve dayanıklıyız ve ülkedeki en iyi polis ekibine sahibiz. Sağlıklı kalın, güvende kalın" dedi.

Dizide Mr.Big'in rol arkadaşı Carrie Bradshaw'ı canlandıran Sarah Jessica Parker, Noth'un paylaşımının altına "Sen bana ne dersen yaparım. Benim ailemden seninkine sevgiler, öpücükler" yazdı.