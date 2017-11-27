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Ekonomi

CarrefourSA’nın yeni marketleri hizmete açıldı

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA, Migros’tan devrolan marketleri yenileyerek, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da tüketicinin hizmetine sundu

27 Kasım 2017 15:03

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA, Migros’tan devrolan marketleri yenileyerek, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da tüketicinin hizmetine sundu. Hizmete giren yeni marketleri değerlendiren CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik, “Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet ağımızı günden güne yeniliyor, tüketicilerimiz adına ulaşılabilirliğin önemine inanarak Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketlerimizle büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da Migros’tan devraldığı marketlerin kurumsal kimliklerini yenileyerek mini ve süper formatlarında hizmete açtı. Bu çerçevede Aydın’da Davutlar ve Yeni Söke, Balıkesir’de Ayvalık, İzmir’de, Gaziemir ve Karaburun, Muğla’nın Bodrum, Konacık, Torba, Turgutreis ve Yalıkavak semtlerindeki marketler, hizmete açıldı.

\"BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ\"

Yeni marketlere dair bilgi veren Erçevik, “CarrefourSA olarak ‘önce müşteri’ vizyonuyla tüketicilerimizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet ağımızı günden güne yeniliyor, tüketicilerimiz adına ulaşılabilirliğin önemine inanarak Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketlerimizle büyümeye devam ediyoruz. Bu marketlerde tüketicilerimize sebze – meyveden balığa, süt ürünlerinden kasap ve şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz\" diye konuştu.

CarrefourSA, 10 bin metrekarenin üzerinde alanla yeni marketleriyle Ege bölgesinde hizmet vermeye başladı.

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