CarrefourSA'nın tropikal meyve satışları ocak ayında arttı

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA, 2017 yılı Ocak ayı ile 2018 yılının aynı döneminde tropikal meyve satışlarında rekor artışlar yaşandığını açıkladı. Avokado, Mango, Zencefil ve Kumkuat satışlarında çok yüksek satış rakamlarına ulaşıldı.

Avokado ve Zencefil satışları 2 katı, Mango ise 12 katı aştı. En büyük rekor ise \'minyatür portakal\', \'süs portakalı\', \'altın portakal\' olarak da bilinen ve Türkiye’de de üretimine başlanan kumkuat’ta (kamkat) yaşandı. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, yeni yılın Ocak ayında önemli tropikal meyve satışı gerçekleştirdi. CarrefourSA’nın Ocak 2017 ve 2018 satış rakamlarından derlenen bilgiye göre, Türkiye’de tropikal meyvelere ilgi her geçen artıyor.

AYŞİN IŞIKGECE: TROPİKAL MEYVELERDE TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUZ

CarrefourSA olarak tüketicilerini dinlediklerini ve gelen taleplere göre çalışmalar yaptıklarını belirten CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, şunları söyledi:

“Müşterilerimizin memnuniyeti için özel çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Ocak ayı için tropikal meyvelerde indirim sağladık. Beklentimizin üzerinde talep oldu ve bazı ürünler çok kısa sürede tükendi. Açıkçası talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere rekor düzeyde satış gerçekleşti. Müşterilerimize sunduğumuz hizmet karşılığında aldığımız geri dönüşler bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Tropikal ürün çeşitlerinde referans bir marka olmak için yola çıktık. CarrefourSA olarak özel kampanya ve indirimler yapmaya ve tüketicilerimizin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Tüketicilerimiz yeni tatlar istiyor ve özellikle son dönemlerde sağlıklı yaşam konseptinde yapılan tanıtımlarla bu konuda bilinç günden güne artıyor. Yıl içerisinde ‘Tayland Günleri’, Malezya Günleri gibi çalışmalarımızla birçok marketimizde tropikal ürün tadım ve tanıtım faaliyetleri yürüttük.\"

“ÜRETİCİLERİMİZE DE DESTEK OLUYORUZ”

Işıkgece, “Tropikal meyveler son zamanlarda oldukça rağbet görüyor. Tüketicilerimize en kaliteli ürünleri sunmakla birlikte üreticilerimiz içinde özel çalışmalar yapıyoruz. Şu an tüm dünyadan ürünlerle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Yakın zamanda Kral meyvesi olarak anılan liçi ürününü misafirlerimizle dökme olarak buluşturduk. Normal şartlarda 150-200 gramlık ambalajlarda satılan ürünü hem dökme hem de daha uygun fiyatlara satışa sunduk. İleriye dönük olarak bu tür projelerimiz devam ediyor olacak. Ülkemizde bu anlamda pazar bulamayan ve ürünlerini pazarlamakta zorlanan üreticilerimizin ürünlerine talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Yeni tat ve çeşit isteyen misafirlerimize beslenme alışkanlıklarında yer alması için yeni ürünleri araştırıyor olacağız. Bunu yaparken de ithal edilen birçok ürünün iklimi uygun olanlarda yerli üretimde yer alması için de ülke içindeki üretimi desteklemeyi hedefliyoruz. Bu şekilde üreticiler için yeni çeşitler oluşacak ve fiyatlar daha uygun seviyelere gelecektir. Bir taraftan da ülkemizde de unutulmaya yüz tutmuş birçok ürün var bunları da reyonlarımıza taşıyarak yerli üretime vermiş olduğumuz desteği devam ettireceğiz” dedi.

“UNUTULAN LEZZETLERİ HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışmalarının karşılığını almaktan memnun olduklarını ifade eden Işıkgece, “Üreticiler ile özel üretimle belli bir tonaj anlaşmasına imza attık. Bahçelerden taze olarak toplanan kumkuatlar başta olmak üzere tropikal meyveleri en taze haliyle marketlerimizde satışa sunuyoruz. Olumlu geri dönüşlerin ve rekor satışların sebebinin doğru organizasyon olduğunu düşünüyoruz. CarrefourSA olarak tropikal ürünlerin daha fazla desteklenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu sağlıklı ürünleri tekrar hatırlatmak ve en kaliteli şekilde müşterilerimize sunmak için özel projeler geliştireceğiz” diye konuştu.

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