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Ekonomi

CarrefourSA’larda 'Fırsat Cuması’nda yüzde 50’ye varan indirim rüzgârı

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, 'Fırsat Cuması' ile tüketicilerine yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan indirim imkânının yanı sıra CarrefourSA Kart ile  150 TL ve üzeri alışverişlere 25 TL hediye puan sundu

25 Kasım 2017 15:26

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, \'Fırsat Cuması\' ile tüketicilerine yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan indirim imkânının yanı sıra CarrefourSA Kart ile  150 TL ve üzeri alışverişlere 25 TL hediye puan sundu.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 24 Kasım Cuma günü hipermarketlerinde saat 14.00 – 23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı. Fırsat Cuması kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA hipermarketlerinde taze gıda, kasap ve şarküteri ürünleri unlu mamuller, kişisel bakım, temizlik ve bebek ürünlerindeki indirimlere ek olarak mutfak gereçleri, beyaz eşya, televizyon, cep telefonu, bavul ve kırtasiye ürünlerinde çok özel indirimlerle alışveriş yapma fırsatı yakaladı.

E-TİCARETTE DE İNDİRİM YAPILDI

CarrefourSA’da indirimler, yalnızca hipermarketlerle sınırlı kalmadı. CarrefourSA’nın e – ticaret sitesi carrefoursa.com da Fırsat Cuması’na katılarak gıda ve yemek malzemelerinden kasap ürünlerine, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinden ev düzeni ve zücaciyeye kadar yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan indirim sundu.

(FOTOĞRAF)

 

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