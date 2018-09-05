CarrefourSA'dan UNICEF'in “Bu Yük, Çocuklara Büyük” kampanyasına destek

İSTANBUL,(DHA) - CARREFOURSA,3 Ekim’e kadar marketlerinden ya da internet sitesinden yapılacak her 40 lira ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 lirasını UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin “Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme” kampanyasına aktaracak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2015\'ten beri UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile yürüttüğü “Bu Yük, Çocuklara Büyük”kampanyasına destek vererek tarımda mevsimlik çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

HER 40 LİRA VE ÜZERİ OKUL ÇANTASI ALIŞVERİŞİNİN 1 LİRASI KAMPANYAYA

“Bu Yük, Çocuklara Büyük” kampanyası ile CarrefourSA, 3 Ekim’e kadar marketlerinden ya da carrefoursa.com adresinden yapılacak her 40 lira ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 lirasını UNICEF’in“Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme”çalışmalarına aktaracak.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2015 yılından bu yana UNICEF’le iş birliği içinde olduklarının vurgulayarak “Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme” çalışmalarına verdikleri desteğe ilişkin şunları dile getirdi:

“Tarım sektöründe mevsimsel işçilik, yüzbinlerce aile için büyük bir geçim kaynağı anlamına gelirken iç piyasadaki ekonomik hareketlilik adına önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Burada asıl konu ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimden oyuna, sağlıktan ideal yaşam kalitesine kadar temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi. CarrefourSA olarak hem kendi adımıza verdiğimiz destekle hem de düzenlediğimiz kampanyalar doğrultusunda tüketicilerimizin de desteğiyle çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Vekili İnci Haseki de başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğinin önüne geçmek için bütünsel bir yaklaşımla çalıştıklarının altını çizerek, “Türkiye çocuk işçiliğinin azaltılmasında 1990’ların başından bu yana büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Ne var ki, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ülkemizde halen devam etmektedir. UNICEF, kamu ortakları, yerel yönetimler ve sivil toplum ortaklarıyla iş birliği içinde çocuk koruma mekanizmalarının güçlendirilmesini, ailelerin, kamu görevlilerinin, özel sektör ve işveren örgütlerinin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak için çalışıyor. Mevsimlik işçi aileleri için tarlalarda çocukların psiko-sosyal destek alabileceği, oyun oynayabileceği çocuk dostu alanlar oluşturuyor” dedi.

\"HER ÇOCUK, ÇOCUKLUĞUNU YAŞAMALI\"

Yaşları gereği eğitim, sağlık, uygun standartlarda yaşama ve oyun oynama gibi temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuklara UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile 2015 yılından bu yana devam eden iş birliği çerçevesinde destek veren CarrefourSA \'her çocuk, çocukluğunu yaşamalı\' diyerek çocuk işçiliğin önüne geçilmesi için büyük uğraş içerisinde. Şirket bu anlamda \'içine doğdukları şartlar ne olursa olsun, çocuklar korunmalı, sağlık ve eğitim imkânlarına ulaşmalı ve elbette, eğlenmeli, keşfetmeli, hayatı tanımalı\' diyerek hareket ediyor.

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