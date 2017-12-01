CarrefourSA'dan Marmaris’e 6 milyon liralık 'hipermarket' yatırımı  

İSTANBUL, (DHA)- CARREFOURSA, toplam 6 milyon liralık yatırımla Marmaris’teki ilk hipermarketini tüketicileriyle buluşturdu.Türkiye’nin turizm açısından önemli noktalarından biri olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan şubede 25 bin farklı ürün yer alıyor.

CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı, yaptığı değerlendirmede Marmaris’in yaz – kış oturum için tercih edildiğini, yabancıların da yaşadığı bir ilçe olduğunu ve özellikle limanı sayesinde Marmaris’e yaz aylarında çok fazla turist geldiğini belirterek, “CarrefourSA olarak Marmaris’teki varlığımızı güçlendirmekten ve Marmarislilere CarrefourSA’nın bambaşka hiper deneyimini yaşatacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Marmarislilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir hipermarket oluşturduklarını söyleyen Arpacı şöyle devam etti:

\"Alışılagelmiş alışveriş deneyiminin dışına çıkarak adeta bir yaşam alanı kurduk. Keyifli alışveriş imkanı sunarken, teknoloji alt yapımız ile sunduğumuz dijital mağazacılık deneyiminin yanı sıra uygun fiyat politikamız ile Marmaris’in en çok tercih edilen marketi olacağız. Tüketicilerimize yılın her günü taze ve bol çeşidiyle yerli tohumlar kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyveler sunuyor, kasap reyonumuzda alanında uzman personelimizle yerli üretici desteği ile yetiştirilen, veteriner hekim kontrolünden geçmiş hijyenik ortamda hazırlanan ürünlerimizi raflarımıza taşıyoruz. Şarküteri bölümümüzde Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden, ithal peynirlere kadar bir çok farklı lezzet sunuyoruz. Balık reyonumuzda sezonda 80 – 85, sezon dışında da yaklaşık 55 farklı ürün bulundurarak Marmarisliler’e en taze balıkları ulaştırıyoruz. Bagetimizden organik ekmeğimize, taze pasta çeşitlerimize kadar kendi üretimimiz olan unlu mamullerimiz ile CarrefourSA fırınımızı Marmaris halkının beğenisine sunuyoruz. Dünya mutfaklarının farklı tatlarını kendi mutfaklarına taşıyanlar için hazırladığımız dünya lezzetleri reyonumuz ve sağlıklı beslenmeyi bir hayat biçimi olarak belirleyen tüketicilerimiz için organik, glütensiz, diyabetik ürünlerimizle farklı ihtiyaçlara cevap veriyoruz.

\"REYONLARDA, TEKNOLOJİDEN KOZMETİĞİ ÜRÜN SUNUMU\"

Tekstilden züccaciyeye, teknolojiden kozmetiğe kadar tüm reyonlarımızda yeniliklere imza atıyoruz. Giyim reyonumuz, geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ayakkabı reyonumuzda dünya markalarının ürünlerine yer veriyoruz. Ev tekstilinden züccaciyeye, küçük ev aletlerinden büyük beyaz eşyaya kadar evlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri reyonlarımıza taşıyoruz. Bakımına özen gösterenler için oluşturduğumuz kozmetik reyonu, çocuklarımız için her yaş grubuna yönelik oyuncağın yer aldığı cıvıl cıvıl bir oyuncak reyonumuz ve uygun fiyatlarımız sayesinde tasarruflu alışveriş imkanı sunduğumuz CarrefourSA Marmaris Hiperimiz ile müşterilerimize keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz

“DİJİTAL EKRANLAR İLE İLETİŞİM KURUYORUZ”

Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve tüketicilerine geniş bir ürün gamı sunan hipermarketiz. Marketimizde yer alan dijital ekranlar sayesinde tüketicilerimizle iletişim kurarak ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeye özen gösteriyoruz. Kasa hattımızda yer alan sinyal sistemi ile aktif durumda olan kasalarımızı belirtiyor ayrıca işitme engelli müşterilerimiz için kullandığımız sistemler ile alışveriş kolaylığı sağlıyoruz. Böylelikle dijital mağaza deneyimini Marmarisliler ile buluşturuyoruz.”

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