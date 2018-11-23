CarrefourSA'da Fırsat Cuması başladı

İSTANBUL,(DHA) - CARREFOURSA, yüzde 50’ye varan indirimlerin yer aldığı Fırsat Cuması’nı gece yarısı itibariyle internet sitesi üzerinden başlatırken, gün içinde tüm marketlerinde sürdüreceğini bildirdi.

CarrefourSA’nın Fırsat Cuması, internet sitesi ve marketlerinde başladı. Konuya ilişkin CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada, \"Alışveriş tercihini carrefoursa.com üzerinden yapanlar Fırsat Cuması kapsamında 23 Kasım’a kadar alışveriş yapmaksızın kazandıkları 25 TL değerinde alışveriş kodunu, 23 Kasım Cuma saat 00.00 itibarıyla başlayıp 26 Kasım Pazartesi saat 00.00’a kadar carrefoursa.com’da yaptıkları 150 TL üzerin alışverişlerde kullanabilecekler\" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

\"Fırsat Cuması ile CarrefourSA, 23-26 Kasım tarihleri arasında LG marka 4K UHD Smart Led TV’leri 2 bin lira indirimle 3 bin 699 liradan satışa sunuyor. Apple’ın 32 GB hafızaya sahip iPhone 7 modeli, bin TL indirimle 3 bin 499 TL’den ve 32 GB hafızaya sahip iPhone 6 modeli de 400 TL indirimle bin 999 TL’den 26 Kasım’a kadar Fırsat Cuması kapsamında satılıyor.

Fırsat Cuması kapsamında elektrikli süpürgeden mutfak robotuna, tost makinesinden miksere, ütüden meyve suyu sıkacağına kadar gün içinde sık bir şekilde kullanılan elektrikli küçük ev aletleri ile günlük yaşamımızın vazgeçilmezleri kişisel bakım ürünleri, 26 Kasım’a kadar yüzde 25 indirimle satılıyor.

Kavanozundan bardağına, pişirme kalıplarından saklama kaplarına kadar tüm Paşabahçe ürünler, 23 Kasım günü CarrefourSA marketlerinde 1 Alana 1 Bedava kampanyasıyla müşterilere sunulurken yine aynı tarihte Tefal’in tava ve tencerelerinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Fırsat Cuması ile tüm erkek ve kız oyuncakları, 23 – 26 Kasım tarihleri arasında yüzde 30 indirimle reyonlarda yer alıyor. Böylelikle aileler, çocuklarının istedikleri oyuncakları çok daha uygun bir fiyata çocuklarına hediye edebilecek.

Ağız ve diş sağlığı için önemli olan ağız bakım ürünleri, Fırsat Cuması kapsamında 23 – 26 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirimle market reyonlarından müşterilerle buluşuyor\"

KEDİ VE KÖPEKLER UNUTULMADI

Kampanyada evcil hayvanlar da unutulmazken, 26 Kasım’a kadar kedi ve köpek yaş mamalardan bir alana bir tane hediye verileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, \"Fırsat Cuması ile sunulan fırsatlara ek olarak carrefoursa.com’a özel olarak yalnızca 23 Kasım günü kâğıt havlular ve deterjan ürünlerinde yüzde 25 indirim, 24-25 Kasım tarihlerinde ise Bingo yüzey temizleyicilerde yüzde 20 ve yine Bingo bulaşık deterjanlarında yüzde 25 indirim sunulurken 23-25 Kasım tarihleri arasında valizlerde, bilgisayar aksesuarlarında ve Duracell pillerde yüzde 40, tıraş ürünlerinde de yüzde 50 oranında indirim yer alıyor. Bu ürünlerin yanı sıra yine 23-25 Kasım tarihleri arasında SEG marka 32” LED TV, 500 lira indirimle 899 liradan, Prima Külot Bez çeşitleri de 15 lira indirimle 74,90 liradan müşterilere sunuluyor\" ifadeleri de kullanıldı.