T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Carrefoursa yönetiminde değişiklik

İSTANBUL, (DHA)- SABANCI Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, 16 Nisan 2018 tarihi itibari ile görevinden ayrılma kararı aldı

16 Nisan 2018 20:32

İSTANBUL, (DHA)- SABANCI Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, 16 Nisan 2018 tarihi itibari ile görevinden ayrılma kararı aldı. Şirketin Genel Müdürlüğü’ne halen Carrefoursa CFO’su olarak görev yapan Kutay Kartallıoğlu vekaleten atandı.

Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Görev süresince, Carrefoursa’ya olan katkılarından dolayı Hakan Ergin’e teşekkür ediyoruz. Halen Carrefoursa’da CFO görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu, yeni bir atama yapılıncaya kadar mevcut sorumluluklarına ilave olarak, Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevini vekaleten üstlenecek. Carrefoursa bu geçiş sürecinde mevcut uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek; yeni görevlendirme de en kısa zamanda yapılacaktır\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SABANCI HoldingCarrefourCarrefoursa Genel Müdürü Hakan ErginNisanGenel MüdürlüğüneCarrefoursa CFOsuKutay KartallıoğluPerakende Grup Başkanı Ata KöseoğluCarrefoursayaHakan ErgineHalen Carrefoursada CFOCarrefoursa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24