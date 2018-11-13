CarrefourSA ve ZUBİZU'den iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA ile ZUBİZU arasındaki iş birliği kapsamında 30 Kasım’a kadar ZUBİZU uygulaması üzerinden ay içerisinde yapılacak 400 liralık CarrefourSA alışverişi 40 lira puan kazandıracak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yaklaşık 2,5 milyonu aşkın üyesine 500’den fazla marka ile 12 binden fazla satış noktasında hizmet veren mobil uygulama ZUBİZU ile yeni bir iş birliğine imza attı.

400 LİRA VE ÜZERİ ALIŞVERİŞE 40 LİRA PUAN HEDİYE

İş birliği kapsamında 30 Kasım\'a kadar ZUBİZU uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşteriler, Türkiye’deki tüm CarrefourSA’lardan cep telefonu numarasını söyleyerek yapacağı 400 lira ve üzeri alışverişlerde 40 lira puan kazanacak. Kazanılan puanlar, 6 Aralık\'ta tüm kullanıcıların CarrefourSA kartlarına yüklenecek.

ZUBİZU üyelerinin kampanyadan yararlanmak için uygulamada yer alan CarrefourSA sayfasından yalnızca bir kere kampanyaya katılarak mevcut CarrefourSA kartı ya da o sırada oluşturulacak sanal kartı tanımlamaları yeterli olacak.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye ZUBİZU uygulamasından, www.carrefoursa.com’dan ve 0850 222 06 66’dan ulaşabilir.