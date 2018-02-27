CarrefourSA Mavişehir'de açıldı

İZMİR, (DHA) - CarrefourSA, İzmir Karşıyaka Mavişehir\'deki toplam bin 262 metrekare alanıyla ilk süpermarketini hizmete açtı. Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, bu yıl süpermarket formatına odaklanacaklarını ve İzmir\'e yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

CarrefourSA Mavişehir Süper, sebze – meyveden et ve balığa, unlu mamullerden kuruyemişe, organik ürünlerden yöresel ürünlere kadar bol ve çeşitli ürün gamıyla tüketicilerine alışverişin süperini sunuyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İzmir’e yatırım yapmaya devam ediyor. CarrefourSA’nın Mavişehir’deki ilk süpermarketi niteliğindeki Mavişehir Süper, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu veCarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik’in katılımıyla açıldı.

KÖSEOĞLU: BU YIL SÜPERMARKET FORMATIMIZA ODAKLANACAĞIMIZ BİR YIL OLACAK

CarrefourSA’nın Mavişehir Süper yatırımını değerlendiren Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, \"Sabancı Holding olarak \'Yeni Neslin Sabancısı\' vizyonuyla CarrefourSA adına daha etkin ve daha verimli bir şekilde hizmet sunmak için yeniliklerle dolu market yatırımlara devam ediyoruz. Süpermarket formatımıza odaklanacağımız bir yıldayız. Bu çerçevede İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki ilk süpermarketimizi hizmete açıyoruz. Toplam bin 262 metrekare alana sahip olan CarrefourSA Mavişehir Süper, mevcut süpermarketlerimize oranla sahip olduğu büyük alanı ve yeni konseptiyle öne çıkıyor. Karşıyaka, İzmir’in günümüzde gelişen ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Mavişehir gibi İzmir’in genişlediği ve yaşamın arttığı bölgelerdeki varlığımızı artıracağız. Dolayısıyla İzmir’e olan yatırımlarımızı sürdüreceğiz\" dedi.

ERÇEVİK: MAVİŞEHİR’E ALIŞVERİŞİN SÜPERİNİ GETİRDİK

CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de, süpermarket formatlarındaki yeni konsepte ilişkin şöyle konuştu:

\"Süpermarketlerimize yatırım yapacağımız bir yıl olacak. Bu çerçevede Mavişehir’e alışverişin süperini getirdik. Yeni konseptiyle bu marketlerde tüketicilerimize çeşidi bol ve taze ürünlerle dolu sebze – meyve ürünleri, kaynağı belli olan etlerin yer aldığı kasap reyonu, sezonda 70 – 80 farklı balık türü, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullerin yanı sıra organik ürünlerden yöresel ürünlere ve hatta farklı yeme alışkanlık olanlar için vegan ya da glutensiz ürünlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz. Süpermarketlerimizin, günlük alışverişin adresi olmasını hedefliyoruz.\"

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