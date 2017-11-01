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Ekonomi

CarrefourSA kasım ayına kampanya ile başladı

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden CarrefourSA, Kasım ayına özel kampanya başlattığını açıkladı

01 Kasım 2017 12:59

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Türkiye\'nin en büyük perakende zincirlerinden CarrefourSA, Kasım ayına özel kampanya başlattığını açıkladı. Kasım ayı boyunca CarrefourSA Kart veya carrefoursa.com’dan 4 defa 75 lira üzeri alışveriş yapanlar, 75 lira puan kazanırken alışverişlerini Axess ile yapanlara 35 lira Chip Para hediye edileceği bildirildi.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 1-30 Kasım tarihleri arasında kampanya başlattı. Kampanya kapsamında CarrefourSA, taze gıdadan kasap ve şarküteri ürünlerine, unlu mamullerden organik ürünlere, ev tekstilinden zücaciyeye ve elektroniğe kadar CarrefourSA Kart veya carrefoursa.com’dan 4 defa 75 lira üzeri alışveriş yapanlara 75 lira puan kazandırıyor. Bunun yanı sıra alışverişini Axess ile yapanlara da 35 lira Chip Para hediye ediliyor.  Alkollü içecek, tütün mamulleri, GSM TL yükleme harcamaları, kuyum ve cep telefonu ürünleri alışveriş kapsamında yer almıyor. Ödeme esnasında puan / hediye kart / çek kullanılırsa bu tutar toplam tutardan düşülecek.

Kampanyadan yalnızca 1 kez faydalanılabiliyor. Kazanılan puanlar alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM lira yükleme harcamaları ya da kuyum alışverişinde kullanılamayacak. Kazanılan puanlar 6 Aralık 2017 tarihinde alışverişlerin yapıldığı CarrefourSA Kart’a yüklenecek ve son kullanma tarihi yükleme tarihinden itibaren (kazanılan gün dahil) 30 gün olacak. Ayrıca kazanılan puanlar nakde çevrilemeyecek.

(Fotoğraflı)

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