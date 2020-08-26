Carrefoursa bilançodaki açığı kapatmak için eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımına gidiyor

Carrefoursa 1.3 milyar lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararının bilançoda yarattığı açığı kapatmak için sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye bedelli artırım yapma kararı aldı.

Carrefoursa'nın bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 700 milyon TL olan sermaye 104.2 milyon liraya indirilecek ve her ortağın hisse sayısı yüzde 85 azalacak. Carrefoursa aynı zamanda 23.5 milyon TL nominal tutarda sermayeyi, 1 TL nominal sermaye başına 17 TL'den ihraç edecek. Şirket bu sayede bilançoya en az 400 milyon TL fon girişi sağlayacak.

Açıklamada, "Eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımının tamamlanması ile birlikte şirketimize en az 400 milyon TL nakit girişi sağlanmış olması ve böylelikle şirketimizin TTK 376 kapsamından çıkarılması öngörülmektedir" dendi.