T24 LogoT24 Logo
Gündem

Carrefour, 4500 kişiyi işten çıkaracak

CGT ve FO sendikaları çıkartma kararına tepki gösterdi

24 Ocak 2018 12:29

Carrefour, Fransa'daki 273 şubesini kapatacağını, gruba bağlı Dia'lardaki 2 bin 100 ve Carrefour'daki 2 bin 400 işçiyi çıkartma kararı aldığını açıkladı.

SoL'un L'Humanite'den aktardığına göre, Carrefour icra kurulu başkanı Alexandre Bompard yağtığı açıklamada işten çıakrımların yapılacağını duyurdu. CGT ve FO sendikaları çıkartma kararına tepki gösterirken, Borsa'da çıkartma kararı olumlu karşılandı. Carrefour'un hisseleri dün 5% artışla çıkartma haberini selamladı.

Carrefour 2016'da küresel ölçekte bir milyar avroya yakın kâr ederken 2017'de kârlılılığında düşme bekleniyor. Süpermarketler zinciri bu eğilimi engellemek amacıyla işçi çıkartıyor.

ETİKETLER

CGTFOCarrefour4500işten çıakarmahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24