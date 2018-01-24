Carrefour, 4500 kişiyi işten çıkaracak

Carrefour, Fransa'daki 273 şubesini kapatacağını, gruba bağlı Dia'lardaki 2 bin 100 ve Carrefour'daki 2 bin 400 işçiyi çıkartma kararı aldığını açıkladı.

SoL'un L'Humanite'den aktardığına göre, Carrefour icra kurulu başkanı Alexandre Bompard yağtığı açıklamada işten çıakrımların yapılacağını duyurdu. CGT ve FO sendikaları çıkartma kararına tepki gösterirken, Borsa'da çıkartma kararı olumlu karşılandı. Carrefour'un hisseleri dün 5% artışla çıkartma haberini selamladı.

Carrefour 2016'da küresel ölçekte bir milyar avroya yakın kâr ederken 2017'de kârlılılığında düşme bekleniyor. Süpermarketler zinciri bu eğilimi engellemek amacıyla işçi çıkartıyor.