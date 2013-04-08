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Yaşam

'Çarptıysan, yiyebilirsin de'

ABD'nin bir eyaletinde sürücülerin yolda çarptıkları vahşi hayvanları yemesine yasal olarak izin verildli

08 Nisan 2013 12:30

Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde ilginç bir yasa yürürlüğe sokuldu. Daily Telegraph'da yer alan habere göre Montana, sürücülerin yolda çarptıkları vahşi hayvanları yemesine yasal olarak izin veren ilk Amerikan eyaleti oldu.

İlgili yasa tasarısını hazırlayıp oya sunan eyalet meclisi üyesi Steve Levin, büyük kısmı kırsal bölgelerden oluşan eyalette araba sürerken yolda gördüğü ölü vahşi hayvanları saydığını söyledi ve "Bu kadar iyi etin israf edilmesi günahtı" dedi.

Haberde tasarıya önce bütün vahşi hayvanların dahil edilirken,  ama sürücülerin ticari değeri olan koyun, ayı ve vaşakları hedef alabilecekleri endişesiyle, geyik ve antilop türleriyle sınırlandırıldı.

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