Çarptığı yaya ölen sürücü, far parçalarından yakaladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 85 yaşındaki Ökkeş Arı\'ya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan 28 yaşındaki Ramazan Özer, jandarmanın kaza yerindeki far parçalarından yola çıkarak 70 gün boyunca 248 araçta yaptığı inceleme sonunda yakalandı. Özer, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen 16 Ağustos\'ta merkez Onikişubat İlçesi\'nin Dağdağlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş Arı yürürken, otomobil çarpıp kaçtı. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaşlı adam, geçen pazartesi günü hayatını kaybetti.

TEK KANIT; FAR PARÇASI

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın hemen ardından otomobil ve sürücüsünü yakalamak için olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde herhangi bir görgü tanığına ulaşılamadı. Yapılan inceleme sonunda ekiplerin olay yerinde bulduğu tek kanıt, kırık far parçaları oldu. Kahramanmaraş Oto Sanayi Sitesi\'ne giderek oto parçası satan iş yerleriyle görüşen ekipler, otomobilin markasını belirledi.

25 MAHALLEDE 248 ARAÇ İNCELENDİ

Bunun üzerine kentteki araç kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Dağdağlı Mahallesi\'nin de aralarında olduğu kazanın oyduğu çevredeki 25 mahallede kazaya karışan markadan 248 araç olduğunu tespit etti. Mahallelere giden ekipler, tüm araçları tek tek inceledi. Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 70 gün süren yorucu çalışma sonunda 46 AF 879 plakalı otomobilin 16 Ağustos\'ta kazaya karıştığı, kaza sırasında direksiyondaki kişinin de Ramazan Özer\'in olduğunu ortaya çıkardı.

Ramazan Özer, oto sanayi sitesinde çalıştığı iş yerinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özer, mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



