Çarptığı motosikletli çocukluk arkadaşı çıktı; ailesi "kasıt var" dedi

35 gündür yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşatılan Tuncay Bayrak'a çarpanın arkadaşı Mustafa E. olduğu ortaya çıktı. Bayrak ailesi, Mustafa E.’nin oğullarına kasıtlı çarptığını iddia etti.

İstanbul’da fabrika işçisi 22 yaşındaki Tuncay Bayrak, yaklaşık bir ay önce arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme’den gece saat 02.00 sıralarında Sefaköy’deki evine dönmek üzere yola çıktı. Bayrak’ın motosikletine, E-5 Karayolu Rami yol ayrımının sol şeridinde bir araç çarptı. Arkadan otomobille giden arkadaşları kazanın ardından kaçan aracın plakasını alarak takibe başladı, ancak bir süre sonra izini kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Bayrak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak aradan geçen 35 günde sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Bayrak, yaşam destek ünitesine bağlı yaşatılıyor.

Teslim oldu, serbest kaldı

Olayın üzerinden 13 gün geçtikten sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve şüpheli teslim oldu. Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, polisin her yerde aradığı firari şoförün, kazada ağır yaralanan Bayrak’ın çocukluk arkadaşı Mustafa E. olduğu ortaya çıktı. Mustafa E. ifadesinde şunları söyledi:

“Haliç Köprüsü’nden Merter’e 100-120 km hızla giderken sol tarafta önümde bir motosiklet vardı. Bir anda trafik sıkıştı ve gürültü duydum. Yoluma devam ettim. Arkadan 2 aracın takip ettiğini fark ettim. Bana zarar verebileceklerini düşündüğüm için yoluma devam ettim. Motosiklete çarpıp çarpmadığımı hatırlamıyorum.”

İfadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest kaldı.

"Oğluma kasten çarptı"

Savcılıkta ifade veren Tuncay Bayrak’ın ailesi ise olayla ilgili bir iddiada bulundu. Oğluna çarpan kişinin Merter’de aynı mahallede yaşadıkları Mustafa E. olduğunu belirten baba Hayrettin Bayrak “Kaza anında şüphelinin yanında annesi de varmış. Olaydan sonra Mustafa’yı mahallede aradığımda bu kişinin herkesle problemi olan geçimsiz biri olduğunu söylediler. Oğlum ile Mustafa arasında bir husumet söz konusu olabilir. Bu nedenle kasten çarpmış olabilir” dedi.

"Temizlendi teslim oldu"

Tuncay Bayrak’ın ablası Hilal Dönmez ise Mustafa E.’nin kardeşine çarpma sebebini şöyle açıkladı:

“Kardeşimin telefonunda, kız arkadaşına attığı birtakım mesajlar buldum. Mustafa’dan bahsediyordu. Makas atarak kardeşime çarpmış. Olay yerini gören belediyeye ait bir kamera var. O da o gün çalışmıyormuş. Mustafa E. olay günü uyarıcı madde kullanmış. Kanını temizledikten sonra teslim oldu.”