Çarptığı motorcu öldü, alkollü sürücü serbest bırakıldı

İstanbul Beyoğlu’nda bar işletmeciliği yapan Gökhan Keptiğ (41), Beşiktaş-Ç.Rizespor maçının ardından motosikletiyle evine dönerken, ters şeritten gelen alkollü olan bir şoförün kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. "Taksirle adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edilen Z.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması tepki çekti.

İstanbul Beyoğlu'nda bar işletmeciliği yapan 41 yaşındaki Gökhan Keptiğ, pazartesi gecesi Beşiktaş-Rizespor maçından sonra motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Saat 23.30 sıralarında Feriköy yokuşundan yukarı doğru seyir halindeyken Z.K.'nin kullandığı 34 BF 760 plakalı araç hızla Keptiğ'in kullandığı motosiklete çarptı. Yola fırlayan bir çocuk babası Keptiğ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet ise paramparça oldu. Keptiğ'in taktığı kaskın ise kayıp olduğu öğrenildi.

Ters şerit iddiası

Olaydan sonra gözaltına alınan ve 1.16 promil alkollü olduğu bildirilen Z.K., ifadesinde "Yokuş aşağı indiğim sırada ters bir şeritten bir motor üzerime doğru gelmeye başladı. Çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak kendisi gelip bana çarptı" dedi. Görgü tanıkları, aracın motosiklete yolun tam ortasında vurduğunu söyledi.

Tutuksuz yargılanacak

"Taksirle adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edilen Z.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Keptiğ'in yakınları, alkollü ve aşırı süratli olduğu belirtilen sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bölgede yol bozuk

Bölge esnafı, yolun uzun süredir bozuk olduğunu ve bunu nedeninin inşaat araçlarından dökülen betonlar olduğunu söyledi. Aynı yerde çok sayıda kaza olduğunu ifade eden çevre esnafı, araçların bozuk yoldan gitmemek için ters şeride girdiğini belirtti.