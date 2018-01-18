Çarptığı kadının başından ayrılmadı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Servet Bakır (69), omobilin çarpmasıyla yaralandı. Otomobilin hamile sürücüsü, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadının başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza İznik yolu kavşağında meydana geldi. İznik kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Servet Bakır\'a, Yalova’dan Bursa yönüne giden Esra Yenikapı (31) yönetimindeki 16 RAU 64 plakalı otomobil çarptı. kazanın ardından hemen durdurduğu otomobilinden inen hamile sürücü Esra Yenikapı, yerde yatan Bakır\'ın başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Servet Bakır, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazadan olumsuz etkilenen sürücü Esra Yenikapı da hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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