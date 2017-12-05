Çarptığı kadını hastaneye 'yolda buldum' diye getirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, Cumali Adil (67), otomobille çarptığı Berin Polat\'ı (50) \'Yolda yaralı halde buldum\' diyerek, hastaneye getirdi. İlk müdahalesi yapılan kadın, hayatını kaybederken, Polat\'a Adil\'in çarptığı ortaya çıktı.

Olay, geçen 11 Kasım\'da, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Cumali Adil, otomobiliyle giderken, yolda yürüyen Berin Polat\'a çarptı. Kazananın ardından yaralı kadını yakındaki özel bir hastaneye götüren Adil, hastane görevlilerine \"Bu kadını yolda buldum, getirdim\" diyerek, hastane önünde Polat\'a müdahale edilmesini bekledi. Bir süre sonra görevliler, Adil\'e \"Burada beklemene gerek yok\" dedi. Bunun üzerine Adil, hastaneden ayrıldı. Kısa süre sonra Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edilen Polat, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı. Görüntülerden kazayı yapan kişinin, yaralı kadını hastaneye getiren Cumali Adil olduğu belirlendi.

Polisin takibi sonucu yakalanan Adil, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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