'Çarpışan arabalar' ölüm getirdi

T24

Aleyna Özer, kardeşi ile akşam saatlerinde Gaziantep Caddesi'nde bir eğlence parkına gitti. Burada çarpışan otoya binen küçük kız, araç hareket halindeyken, pistin altına kaçan tavşana bakmak için başını eğdi. Bu esnada küçük kızın başı, pistin demir blokları ile hareket halinde olan diğer bir çarpışan araba arasında sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Besni Devlet Hastanesinde otopsisi yapılan Aleyna Özer, Tuğsuzlar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.