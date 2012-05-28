Çarpıp kaçtığı kişi yeğeni çıktı!

Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’nde, demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan 27 yaşındaki Ahmet Yıldız, gece vardiya çıkışı bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sabah jandarmaya teslim olan otomobil sürücüsü 60 yaşındaki Ahmet U., çarptığı kişinin yeğeni olduğunu öğrenince, kazanın ardından ikinci şoku yaşadı.

Karabiga Beldesi’ndeki İÇDAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan Ahmet Yıldız, bugün saat 00.30’da, gece vardiyası çıkışı Çavuş Köyü’ndeki evine gitmek üzere servise bindi. Serviste uyuyakalan Yıldız, ineceği yeri kaçırdı. Köy kavşağını geçtikten sonra servisten inen Ahmet Yıldız, evine gitmek için, duble yol çalışması nedeniyle tek şeridi kapalı yolun kenarından yürümeye başladı. Bu sırada Yıldız’a, Ahmet U. yönetimindeki 17 LS 367 plakalı otomobil çarpıp, uzaklaştı. Bekar olduğu ve annesiyle yaşadığı öğrenilen Ahmet Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma, Yıldız’a çarpan otomobili olay yerinin az ilerisinde Çavuş Köyü yolu üzerinde buldu. Sabah jandarmaya telefon eden sürücü Ahmet U., daha sonra gidip, birine çarptığını anlatarak teslim oldu. Ahmet U., jandarmada, çarparak ölümüne neden olduğu kişinin yeğeni olduğunu öğrenince kazanın ardından ikinci şoku yaşadı.

Ölen Ahmet Yıldız’ın dayısı olan Ahmet U. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.