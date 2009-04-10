Çarpıp kaçan cip ve sürücüsü bulunamadı

Denizli'de çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan cip ve sürcüsü henüz bulunamadı.



Kaza dün 20.00 sıralarında, Denizli- İzmir karayolu üzerindeki Kumkısık Köyü yakınında meydana geldi. Babadağ'ın Bekirler Köyü'nde oturan Soner Özdemir (24) ile arkadaşı Mehmet Yılmaz (19), Aşağışamlı Beldesi'ne arkadaş ziyaretine gitmek için motosikletle yola çıktı. Kumkısık Köyü yakınlarına geldiklerinde, Denizli'den Sarayköy yönüne giden bir cip, motosiklete ön tarafından çarptı. 20 F 3068 plakalı motorsikletin sürücüsü Soner Özdemir olay yerinde, Mehmet Yılmaz da kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde öldü. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma trafik timi, Kia Sorento marka siyah renkli cipin parçalarını buldu. Jandarma, ölümlü kazaya neden olan ve plakası belirlenemeyen cip ile şoförünü aramaya başladı.



Kazada ölen Özdemir ile Yılmaz, Bekirler Köyü'nde bugün öğle namazından sonra toprağa verildi.

