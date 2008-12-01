'Çarpan etkisi olan projelere hibe vereceğiz'

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan projelere toplam 1 milyon YTL tutarında hibe vereceğiz" dedi.



Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen "Hibe Programları ile Fark Yaratmak" seminerinde konuşan Sabancı, geçen yıl "Dünyada Vakıfların Değişen Rolü" üzerine bir seminer düzenlediklerini hatırlatarak, bu yılki seminerde ise dünyada gelişmekte olan hibe programlarının toplumsal gelişmedeki rolü ve yarattığı değişimlerin tartışılacağını söyledi. Güler Sabancı, 34 yıldır hizmet veren Sabancı Vakfının, sivil toplumdaki gelişme ve dünyadaki değişimlerden hareketle başlattığı strateji çalışmasını tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Sabancı Vakfını geleceğe taşıyacak yeni program alanları, yani odaklanacağımız konuları kadınlar, gençler ve engelliler olarak belirledik. Üniversitemiz, burslarımız gibi mevcut yapmakta olduğumuz işlerimize aynen devam ederken, yeni uygulamalarımızı ve programlarımızı yeni bir strateji çerçevesinde geliştirmek istiyoruz." Bu kapsamda program alanlarını ve hedef kitlelerinin sorunlarını ele aldıklarını söyleyen Sabancı, "Bütün çabamız, yarınlarını değiştirme gücüne sahip olanları cesaretlendirmek ve teşvik etmek ve dolayısıyla insanların hayatında kalıcı fark yaratabilmek" dedi. Sabancı, vakıf olarak üstlendikleri yeni rollerden birinin de kadınlar, gençler ve engellilere yönelik toplumsal gelişme hibe programları olduğunu ifade etti.



Güler Sabancı, "Bu kapsamda, sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan projelere toplam 1 milyon YTL tutarında hibe vereceğiz" diyerek, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ve benzer kuruluşlara 20 Kasım 2008'de başlayan ve 20 Ocak 2009'da sona erecek süre içinde başvurularını vakfa iletmeleri çağrısında bulundu.



Dünya Sivil Katılım Topluluğu (CIVICUS) Onursal Başkanı Kumi Naidoo da her gün 50 bin kadın, çocuk ve erkeğin, önlenebilir nedenlerden hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu aslında günlük olarak devam eden, sessiz bir katliam" dedi. Naidoo, içinde bulunulan dönemin zorluğunu vurgulayarak, Afrika'daki pek çok ülke ile eski Sovyetler Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde, demokrasinin ilk defa gerçek anlamda yaşandığı bir dönemde bulunulduğunu kaydetti.



"Küresel düşün, yerel davran" sloganının önemine işaret eden Naidoo, küresel ısınma, AIDS gibi pek çok sorunun ancak global toplumun bir araya gelmesiyle çözülebileceğini söyledi. Naidoo, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle, seminerin katılımcılarını, bugüne kadar bu hastalıktan hayatını kaybedenler için 30 saniyelik saygı duruşuna davet etti ve ''Tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Ya bunu bir tercihler silsilesiyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için iyi bir şekilde değerlendireceğiz ya da tersi" diye konuştu.



Küresel Kadın Fonu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kavita N. Ramdas ise 43 ülkede 15 bin kişiden aldıkları bağışlarla tüm dünyadaki kadınları desteklemek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hükümetlerden destek kabul etmediklerini dile getirdi. Ramdas, yönetim kurullarının üçte ikisinin, dünyanın farklı yerlerinden, farklı deneyimlere sahip kadınlardan oluştuğunu belirtti. Hibe programları sağlayan kurumların öncelikle ne yapmak istediklerini net olarak belirlemeleri gerektiğine işaret eden Ramdas, destek sağlarken uzun vadeli düşünülmesi ve yaratılması istenen etkinin önceden saptanması gerektiğini vurguladı.

