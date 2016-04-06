Koç Holding yönetiminde 4 kadın; Carolin Koç, İpek Kıraç, Sirena Marine de yönetimde

Koç Holding'in, Ocak ayında hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısında yeni yönetime seçildi.

Vatan'ın haberine göre, Koç Holding 52. Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un başkanlığında, pay sahiplerinin katılımıyla toplandı. Nakkaştepe’deki Koç Holding Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temel Atay, Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç da katıldı. Caroline Koç ile Suna Kıraç ve Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’ın kızı Sirena Marine CEO’su İpek Kıraç’ın Koç Holding Yönetim Kurulu’nda yer alması dikkati çekti.



Toplantıda katılımcılar ile paylaşılan 2015 yılı Faaliyet Raporu’nda Mustafa Koç’a yönelik anma mesajında, şu ifadeler yer aldı: “Vizyonu, hayırseverliği ve en önemlisi insani değerleri ile silinmeyecek izler bırakan Mustafa Koç, ülkemizin geleceğine her zaman yürekten inandı. Bundan sonra, onun görüşleri, geniş bakış açısı ve getirdiği dinamizm ile biz de Koç Holding’i milletler arası bir yapıdan, global bir dünya şirketine taşıyacağız.”



Genel Kurul Toplantısı, Rahmi Koç’un 2015 yılına ilişkin değerlendirmelerinin aktarılması ile devam etti. “Kısa süre önce oğlum Mustafa Koç‘un zamansız kaybı ailece bizleri ve sizleri çok üzdü. O’nun ardından yurt çapında aldığımız başsağlığı dilekleri en büyük tesellimiz oldu” diyen Koç, bu benzersiz dayanışmadan dolayı ailesi ve şahsı adına herkese teşekkür etti.