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'Caroline' icadı için patent istiyor

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin Caroline'i Wilma Elles çorbayı kendi kendine karıştıran tencere icat etmiş.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin Caroline'i Wilma Elles çorbayı kendi kendine karıştıran tencere icat etmiş.


 
Alman Wilma Elles Türkiye'de 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Caroline karakteri ile şöhreti yakaladı.

Elles'in şimdi de bilinmeyen bir yönü; mucitliği ortaya çıktı.

Express.de sitesinde yer alan Nisan 2010 tarihli bir habere göre Elles yemeği kendi kendine karıştıran tencere icat etti ve bunun patentini almak için başvurdu.

Elles 'çorba jakuzisi' adını verdiği icadı ile ilgili şunları söyledi:

"Devamlı metin ve senaryo okumam gerekiyor. Bu yüzden çorba karıştırmaya bile vaktim olmuyor. Bu dertten kurtulmak için de bir tencere düşündüm. Artık kimse çorba karıştırarak vakit harcamayacak ve kimsenin kolu yorulmayacak."

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