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Carmen, Beyaz’ın poposunu elledi

Dünyaca ünlü top model Carmen Electra, dün gece Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a konuk oldu.

14 Şubat 2009 02:00

Dünyaca ünlü top model Carmen Electra, dün gece Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a konuk oldu.

Carmen, Beyaz’ın poposunu elledi - VİDEO
Beyaz Show'da Carmen Electra rüzgarı - FOTOGALERİ

Sevgililer Günü için Beyazıt Öztürk tarafından özel olarak hazırlanan Beyaz Show’a konuk olan ünlü mankene aynı programda şarkıcı Yalın da eşlik etti.

Carmen Electra programa tek kol askılı gösterişli mor elbisesiyle katıldı. Alkışlar eşliğinde programa giren Electra’ya Beyaz, davetini kabul ettiği için teşekkür etti. Electra da onun karşılığında “İnanılmaz yakışıklısın, Sevgililer Günü için randevun var mı?” diyerek Beyaz’a yaklaşarak poposuna dokundu.

Electra’ya içinde akide şekeri, fincan seti, inci bir kolye, kanlıca yoğurdundan oluşan hediye paketini veren Beyaz, kırmızı bir Fes ve çarık da sundu. Programın sonlarına doğru Beyazıt Öztürk, dansöz çıkararak Electra’ya sürpriz yaptı ve ünlü mankeni beline zilli şal bağlayarak dansözle birlikte oynattı.

Electra, bugün Öztürk ile birlikte işadamı Ali Ağaoğlu’nun helikopteriyle Uludağ’a gelecek. Ağaoğlu Otel’e yerleşecek olan Electra, ardından Sevgililer Günü nedeniyle konuklara çiçek dağıtacak. Geceyi Uludağ’da geçirecek olan Electra, yarın Uludağ’dan ayrılacak.

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