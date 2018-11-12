"Carmelo Anthony son maçına çıkmış olabilir"

NBA'de Carmelo Anthony'nin Houston Rockets ile olan geleceği tartışma konusu. Sezon öncesinde Oklahoma City Thunder'dan Atlanta Hawks'a takaslanan, daha sonra Atlanta tarafından serbest bırakılan ve Houston Rockets ile sözleşme imzalayan Carmelo Anthony, yeni bir ayrılığın eşiğinde.

ABD basınındaki haberlere göre, bu sezon beklenenden hayli düşük performans sergileyen Houston adına hiç varlık gösteremeyen Anthony, Teksas ekibi ile son maçına çıkmış olabilir. Bu sezon %40 gibi düşük bir saha içi isabeti ile 13.4 sayı 5.4 ribaund ortalamaları tutturan, son olarak da Oklahoma City'ye kaybettikleri maçta 11'de 1 isabet ile 2 sayı atabilen oyuncu, bundan sonraki iki maçta "hasta" olduğu gerekçesi ile çıkmamıştı.

Ligde 16. sezonunu geçiren Anthony'nin bu sezon kariyerinde ilk kez maçlara yedekten başlamasına bağlı olarak kötü performansının yanı sıra soyunma odasında da yedek rolünü istemediği için negatif bir tavrı olması gerekçesi ile Houston yönetimi oyuncuyla geleceğini masaya yatırdı. ESPN'in haberine göre Houston oyuncuları ve çalışanları oyuncunun bir daha oynamayacağını ve yakın zamanda serbest bırakılacağını düşünüyor.

Geçen sene Batı Konferansı'nda finale çıkmayı başaran ve Golden State Warriors'a 7 maç sonunda 4-3 yenilerek NBA Finallerinden olan Houston, bu sezon şu ana kadar 12 maçta sadece 5 galibiyet alabildi.