Carmelo Anthony, NY Knicks'i ipten aldı

NBA'de Minnesota Timberwolves, New York Knicks'e 106-104 mağlup oldu.

New York Knicks, all-star forveti Carmelo Anthony'nin bitime 2.3 saniye kala attığı basketle Minnesota Timberwolves deplasmanından 106-104 galip ayrıldı. Knicks'te Kristaps Porzingis, 29 sayı, 8 ribaunt, Anthony ise 14 sayı, 3 top çalmayla oynadı.

Geçen sezon "yılın çaylağı" seçilen Timberwolves pivotu Karl-Anthony Towns, 47 sayı, 18 ribaunt, 3 blokla karşılaşmanın en dikkati çeken performansını sergiledi. Kariyerinde ilk kez 40 sayı barajını geçen Towns, kulüp tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Westbrook durdurulamıyor

Konuk ettiği Washington Wizards karşısında son anlara 105-102 geride giren Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook'un bitime 8.5 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle uzatmaya götürdüğü müsabakayı 126-115 kazandı.

Galibiyet serisi 4 maça çıkan Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, 35 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle peş peşe 4'üncü, sezonun 9'uncu, kariyerinin 46'ncı "triple double"ına imza attı.



28 yaşındaki all-star oyun kurucu, 24 Şubat-4 Mart 2015 tarihlerinden sonra kariyerinde 2. kez 4 maçlık "triple double" serisi yaptı.

NBA'de günün sonuçları

Boston Celtics-Detroit Pistons: 114-121

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 120-105

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 90-96

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 104-106

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 126-115 (uzatmada)

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 87-94

Denver Nuggets-Miami Heat: 98-106

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 109-107

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 131-109.