Carlos'a sevgi seli

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, bugün Adidas'ın "adiPURE" adlı kramponlarının bir alışveriş merkezinde yapılan tanıtımına katılırken, ünlü futbolcudan imza almak isteyen hayranları kuyruk oluşturdu.



İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin içinde kurulan "Adidas Futbol Parkı"nda yapılan tanıtımda, Brezilyalı futbolcu "R.Carlos 3" yazılı "adiPURE" kramponları giyerek, gazetecilere poz verdi.



Roberto Carlos, parlak yumuşak deriden tasarlanan kramponun, dayanıklı olmasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.



Ünlü futbolcu, tanıtımda Ayazağa Kulübü altyapı takımı oyuncularıyla da bir süre top oynadı.



Roberto Carlos, daha sonra kendi fotoğraflarının olduğu posterleri de hayranlarına imzalayarak dağıttı. Hayranları ünlü futbolcudan imza alıp, birlikte fotoğraf çektirmek için standın arkasında kuyruk oluşturdu. Standın etrafında güvenlik çemberi oluşturan görevliler, ünlü futbolcuya bir an önce ulaşmak isteyen hayranlarını tutmakta zorluk çektiler.



Bu arada, alışveriş merkezinde bulunan bazı Beşiktaşlı taraftarların da Roberto Carlos'dan imza aldığı görüldü.



Tanıtımda sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Roberto Carlos, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

