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Carlos, 'Var mısın Yok musun'da

“Var mısın Yok musun”da cumartesi günü Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos yarışacak.

02 Nisan 2009 03:00

Acun Ilıcalı’nın ünlüleri de konuk ettiği yarışma programı “Var mısın Yok musun”da bu hafta Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos yarışacak.

Gecce.com’un haberine göre; kendisi de koyu bir Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı, bu cumartesi yarışmacı koltuğuna Roberto Carlos'u oturtacak. Kutuların hepsinin başında ise Alex, Emre, Güiza, Volkan, Semih gibi Fenerbahçeli futbolcular olacak.

Bu cumartesi yayınlanacak Var mısın Yok musun'da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un dışında stüdyoda teknik direktör Aragones'te olacak ve Carlos'a açacağı kutular konusuda taktik verecek.

Cem Yılmaz'a annesini ve Almanya'daki teyzesini bağlayarak sürpriz yapan Acun Ilıcalı benzer sürprizleri Carlos'a da yapmayı planlıyor. Carlos'un ailesi ve Real Madrid'den eski takım arkadaşlarının da programa canlı bağlanarak Roberto Carlos'a sürpriz yapması bekleniyor.

Acun Ilıcalı daha önce Fatih Terim ve milli takım oyuncularını yarıştırmış ve program büyük ilgi görmüştü. Fenerbahçe yönetimi ve futbolcularını programa katılmaya ikna edense 0-6 yaş grubu işitme engelli çocukların eğtimine destek vermek oldu.

Roberto Carlos programdan kazanacağı parayı 0-6 yaş grubu işitme engelli çocuklara bağışlayacak. Fenerbahçeli futbolcular da yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez toplu halde bir televizyon programına katılmış olacak.

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