Carlos Kameni: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'ye gittim ama istediğim hiçbir şey olmadı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, sarı-lacivertli kulübe gittiği için pişmanlık yaşadığını itiraf etti.



İspanyol basınına konuşan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



36 yaşındaki file bekçisi, kariyeri ve hayatı boyunca aldığı kararlarda pişmanlık duymadığını ama seçme şansı olsaydı bir daha Fenerbahçe'yi tercih etmeyeceğini ve bu kararından duyduğu pişmanlığı anlattı.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gittim ama istediğim olmadı"

İşte Kameni'nin açıklamaları; "Genellikle hayatım boyunca aldığım kararlarda pişmanlık yaşamadım. Ancak eğer seçme şansım olsaydı Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gitmezdim. Fenerbahçe'ye gittiğimde şampiyonluk kazanmak, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim ama sonunda istediğim hiçbir şey olmadı. Hayat böyle.

Çocuklarım Türkiye'de mutlulardı ama İspanya'daki kadar değillerdi tabi. Döndüğümüz zaman bu fark edildi. Fenerbahçe'de sakatlığım zamanında kolay dönemlerim olmadı ama neyse ki hiçbir zaman paraya öncelik veren bir insan olmadım."