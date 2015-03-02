Carlos Arroyo Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Liv Hospital'da Carlos Arroyo, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.



habertürk'ün haberine göre, Arroyo, facebook hesabından "Galatasaray Liv Hospital ile olan birlikteliğimi sonlandırma kararı aldım. Taraftarın 3 yılda gösterdiği saygı ve sevgiyi asla unutmayacağım. Ergin Ataman'a da yaptığı her şey için sonsuza dek minnettarım" diye yazdı. Yıldız oyuncu ayrılık gerekçesi olarak ise yaşadığı finansal sorunları gösterdi: "Galatasaray'ın sahip olduğu dengesiz ve tutarsız finansal durumu benim artık buranın bir parçası olamayacağımı gösterdi."

Ödemeler 2 ay geriden geliyor

Ödeme konusunda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar Cumartesi günü basketbolcularla yapılan toplantıda “2 ay geriden ödeme yapalım” dedi ve tüm oyuncular bunu kabul etti. Ancak o sırada sakatlığının tedavisi için Miami’de olan Carlos Arroyo toplantıda bulunmuyordu.

Galatasaraylı idareciler de dün saat 15.00 sularında Türkiye’ye gelen yıldız oyuncuyla aynı gün toplantı yapmak istedi. Ancak Arroyo bu toplantıya katılmayacağını ifade etti. Ve bağların kopma noktasına geldiği ifadeleri dün menajeri aracılığıyla yönetime iletti. “Pazartesi’ye kadar 3 aylık alacağım ödensin. Aksi halde yarın 06.30 uçağına bilet aldım. ABD’ye dönüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arroyo'nun Sarı-Kırmızılı ekibin Anadolu Efes ile bir gün önce yaptığı mücadelede sakat olduğu gerekçesi ile oynamadığı düşünülüyordu. Ancak yıldız basketbolcunun ücretinin iki ay geriden ödenmesini protesto ederek, Anadolu Efes maçının kamp kadrosuna katılmadığı ortaya çıktı.