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Spor

Carlo Ancelotti'ye 'sigara yasağı'

"Ancelotti tam bir profesyonel, kararımı saygıyla karşıladı"

20 Ağustos 2017 17:51

Bayern Münih’in yeni sportif direktörü Hasan Salihamidzic, kulübün İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti’nin tesislerde ve çevresinde sigara içmesini yasakladı. Salihamidzic’in kulüpte yeni uygulatmaya başladığı kurallar çerçevesinde Ancelotti’nin mesai sırasında sigara içmesi ve sakız çiğnemesi yasaklandı.

Marca’nın haberine göre Carlo Ancelotti kararla ilgili, “Sağlığım için iyi olacak. Karım da buna çok sevinecek” diye konuşurken, Hasan Salihamidzic de, “Ancelotti tam bir profesyonel, kararımı saygıyla karşıladı. Onun için de iyi olacağını biliyorum” yorumunda bulundu.

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