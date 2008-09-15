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Carla'nın hayatı

Fransız yazar Enthoven, kendisini terk edip oğlundan çocuk sahibi olan Carla Bruni’den yazdığı romanla acı intikam aldı

15 Eylül 2008 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evlendikten sonra dünya gündeminden hiç düşmeyen eski model ve şarkıcı Carla Bruni’nin eski sevgilisi, yazdığı romanla ondan intikam aldı.

Bir dönem Carla ile aşk yaşayan 59 yaşındaki Jean Paul Enthoven, kısa süre sonra terk edildi. Carla daha sonra Enthoven’ın evli felsefe profesörü oğlu Raphael ile birlikte oldu.

Alışveriş takıntılı dul

Çiftin Aurelien adında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra Bruni, Raphael’i de terk etti ve Sarkozy ile evlendi. Oğlu Aurelien’i de yanına aldı. Carla’nın eski sevgilisi ve Aurelien’in dedesi olan Jean Paul Enthoven, yazdığı romanda Carla Bruni’yi ‘Lavinia’ karakterinde canlandırıyor.

Romanda oğlundan hiç bahsetmeyen baba Enthoven, ana karakterin Lavinia ile ilişkisini anlattığı bölümde Carla Bruni’den zengin, alışveriş takıntılı bir dul olarak bahsediyor.

Yazar, bu yüzden kendisine ilgi gösteren Lavinia’nın sadece alışverişe çıktığı ve ihtiyacı olan bir şeyi aldığı konusunda şüphe yaşıyor. Ardından Lavinia, yazara kendisine bağlanmamasını söylüyor ve masasındaki başka bir erkeğin fotoğrafını gösteriyor.

Bunun üzerine Lavinia ile yazar bir anlaşma yapıyor. Her ay bir hafta boyunca birbirleriyle görüşmeyerek bir birliktelik yaşıyorlar. Yazar bu anlaşmayla birbirlerine ne kadar bağlı oldukları konusunda bir testten geçeceklerine inanıyor. Anlaşmada iki tarafın da tek kelime etmeden ilişkiyi bitirme hakkına sahip olmasını, Lavinia ilk fırsatta kullanıyor ve yazarı terk ediyor.

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