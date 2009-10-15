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Carla'nın çıplak pozu açık arttırmada

Süpermodel Carla Bruni'nin çıplak fotoğrafları 20 kasım 2009'da açık arttırmaya çıkarılacak.

15 Ekim 2009 03:00

Süpermodel Carla Bruni'nin çıplak fotoğrafları 20 kasım 2009'da açık arttırmaya çıkarılacak.


Paris'teki Drouot müzayede evinde 20 kasım 2009'da açık arttırmaya çıkarılacak olan, süpermodel Carla Bruni'nin Michel Comte tarafından çekilmiş 1993 fotoğrafını gösteren bir reprödüksiyon Piasa tarafından piyasaya sürüldü.

Alman bir koleksiyoncu tarafından satılan esere 6 bin ila 9 bin arasında değer biçildi. Fransız fotoğrafçı COmte'un bir diğer fotoğrafı ise 2008 yılı Nisan ayında Christies New York'ta 91.000 dolara alıcı bulmuştu.

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